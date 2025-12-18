Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Süreç çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıya, işçi tarafından TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren kesimini TİSK temsil etti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu.

İkinci toplantı öncesi Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e ziyaret

Bakan Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararı alan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne giden Işıkhan çıkışta yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararında değişiklik olmadığını söyledi.

Işıkhan, "Geçen hafta bize iletmiş oldukları komisyona katılmama gerekçelerini yinelediler. Bundan sonraki aşamada Hak-İş Başkanı'nı ziyaret edip görüşlerini komisyona ileteceğim" dedi.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin ise "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek ve işverenlerimizin gelişimini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Işıkhan dün bütçe görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada da "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. İşçi ve işveren tarafının görüşlerini alacağız. Biz masada hakem rolündeyiz" demişti.

TÜRK-İŞ ilk toplantı öncesi Işıkhan'a dosya iletmişti

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

Bu karar çerçevesinde TÜRK-İŞ bu yıl komisyona katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Ağar görüşme sonrası yaptığı açıklamada "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur" demişti.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?

Geçen yıl asgari ücrete yönelik zam tahminiyle dikkat çeken ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücrette yüzde 25 artış öngördüğünü duyurdu.

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun da JPMorgan'a yakın bir tahmine işaret etti. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirten Erdursun, "2026 için öngördüğümüz en yüksek artış oranı yüzde 25. Bunun üzerine çıkılması bizim için de sürpriz olur" değerlendirmesinde bulundu.

HSBC ise 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 2025 yılında yaşanan satın alma gücü kaybı ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon hedeflerini dikkate alarak, yeni asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğini vurguladı.

Tahminler dahilinde 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...