İdari Uygulamalar

RTÜK'ten İki Dijital Platform ve Üç Radyoya Müeyyide

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemindeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Kurul toplantısında son günlerde kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve hakkında inceleme başlatılan bir dizi de dahil pek çok yayın ihlaliyle ilgili karar aldı. Üst Kurul toplantısında iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 15:25, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 15:26
RTÜK'ten İki Dijital Platform ve Üç Radyoya Müeyyide

RTÜK İnceleme Başlatmıştı, HBO Max'a "Jasmine" Cezası

HBO max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Jasmine" adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında ele alındı. Kurula iletilen izleyici şikayetlerini de değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, HBO max logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

NETFLIX'e "Too Hot to Handle: İtalya" Cezası

Üst Kurul toplantısında NETFLIX adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından "Too Hot to Handle: İtalya" isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler, çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlenirken Üst Kurul toplantısında NETFLIX adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısına 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "Müstehcen olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK'ten Üç Radyoya Müeyyide

Üst Kurul toplantısında radyolardaki yayın ihlalleri de gündemdeydi. "RADYO LİDER İZMİR" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarındaki mahkümlar ve mahküm yakınlarının sms hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanallarıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespit edildi. Bu durumun Ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğuna vurgu yapılırken atılan sms ve abonelik yöntemleriyle de haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Bu gerekçelerle "RADYO LİDER İZMİR" adı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez." hükmünü ihlalden %3 idari para cezası uygulandı.

"Radyomuğla" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hükümlü/tutuklulara yönelik olarak müzik yayını yapılan "Kader Mahkumları Özel Programı" isimli programda da kaba ve argo kelimeler bulunan şarkıların yayınlandığı tespit edildi. "Radyomuğla" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Üst Kurulda görüşülen bir diğer yayın ihlali ise "SEÇ FM" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa yönelikti. Manisa ve Uşak illerindeki ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ile bu mahkumların yakınlarının istek parçalarının çalınıp mesajlarının okunduğu programda Ceza İnfaz Kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek bilgilerin paylaşıldığı vurgulandı. Bu nedenle "SEÇ FM" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden %2 idari para cezası uygulandı.


