Duruşmaya giden 25 yaşındaki avukat kazada hayatını kaybetti

Amasya'da avukat Erhan Şahiner'in (25) kullandığı 05 FP 869 plakalı otomobil, Amasya merkez Beşgöz kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Direğin kökünden söküldüğü kazada parçalanan otomobildeki Şahiner, olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya Adliyesi'ne duruşmaya giderken canından olan avukatın cenazesi, yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

MESLEĞE 1 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Meslektaşlarının bir yıl önce göreve başladığını belirten Baro Başkanı Subaşı, yaptığı açıklamada, "Mesleğinin başında hayat dolu bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Duruşma için Amasya'ya gelirken gerçekleşen bir kaza. Sözün bittiği yerdeyiz." diye konuştu

KAZA ANLARI KAMERADA

Şahiner'in duruşmaya giderken kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalanması sonucu meydana gelen kaza, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.