Burhanettin Duran: Ortak Anlatı ve Teyit Mekanizması Şart

Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Burhanettin Duran: Ortak Anlatı ve Teyit Mekanizması Şart

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda, iletişimde iş birliği ve ortak anlatı üretiminin önemi ele alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 15:20, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 16:00
Yazdır
Burhanettin Duran: Ortak Anlatı ve Teyit Mekanizması Şart

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dünyası ile ortak anlatı üretme kapasitesinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirmeli, ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurmak suretiyle yeknesak bir savunma hattı oluşturmalıyız" ifadesini kullandı. Duran, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu" kapsamında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Forumda, Türk dünyasından katılımcılarla tarihteki zaferler, ortak kazanımlar ve geleceğe dair umutların paylaşıldığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Kurumsallaşma Süreci

Duran, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), dünyanın belirsizlikler, çatışmalar ve kırılmalarla sarsıldığı bir dönemde kurulduğuna dikkat çekti. Teşkilatın kardeşlik bağından aldığı güçle kurumsallaşma sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. TDT'nin 16 yıldır "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla hareket ettiğini ve ekonomik entegrasyondan ulaştırma koridorlarına, savunma iş birliğinden eğitim ve kültür politikalarına kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Güvenlik ve Ortak Direnç Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde dile getirdiği "Kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirmek" ifadesine atıfta bulunan Duran, bu sözün uluslararası iletişim ve enformasyon ekosisteminde kırılganlıklara karşı ortak direnci geliştirmeyi ve hakikat odaklı anlatı kurgulamayı vurguladığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadelede Atılan Adımlar

Duran, 2022 yılında kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin faaliyetlerine değinerek, merkezin yalan haberleri, yanlış bilgileri ve kurgusal içerikleri ifşa ederek algı operasyonlarına engel olduğunu bildirdi. Oluşturulan sistemle bugüne kadar 2 bin 500'e yakın dezenformasyonun gözler önüne serildiğini ve doğrularının kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Ortak Teyit Mekanizmaları ve Erken Uyarı Sistemleri

Duran, iletişimin yeni dinamiklerinin ve sınamalarının anlaşılması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

  • Bize karşı yazılmaya çalışılan hikaye ve inşa edilen anlatıyı, kendi ortak anlatı üretme kapasitemizle bertaraf etmeliyiz.
  • Dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirilmeli.
  • Ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurulmalı.
  • Yeknesak bir savunma hattı oluşturulmalı.

Duran, forumu teşrif eden TDT Genel Sekreter Yardımcısı, bakanlar, heyet başkanları ve panelistlere teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber