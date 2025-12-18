Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor!
TÜRK- İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararında değişiklik yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, saat 14:00'teki toplantıda temel ekonomik göstergelerle masaya gelecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmesi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldiği.

Işıkhan'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. İşçilerden aldığım bilgileri Komisyon'la paylaşacağım" dedi.

TÜRK - İŞ'ten asgari ücret mesajı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı" dedi.

"Asgari ücret geçim ücreti oldu"

Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyeceğiz

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulunda, yaptığı sunumda, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

