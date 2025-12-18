Bakan Bolat: Enflasyonda 4 yılın en düşük rakamlarına geldik

Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacak
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacak
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Enflasyonda 4 yılın en düşük rakamlarına geldik

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 19:04, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 19:04
Yazdır
Bakan Bolat: Enflasyonda 4 yılın en düşük rakamlarına geldik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamını gördüklerini belirterek, "Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"nin açılışında konuşan Bolat, etkinliğe katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti Konya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın bugün burada buluştuğunu dile getiren Bolat, bu durumun Türkiye'nin güzelliğini ve dayanışmasını ortaya koyduğunu söyledi.

Bolat, Konya'nın sanayi ve ticaret ürünlerinin, tüm ilçelerinin nadide eserlerinin ve örneklerinin 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde sergilendiğini anlatarak, buraya gelenlerin Konya'nın sıcaklığını, güzel eserlerini ve çalışkanlığını göreceğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde büyük gelişmeler yaşandığını ifade eden Bolat, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ekonomide, ticarette, sanayide, tarımda, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayisinde, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, çevrede, sanatta ve her alanda çok büyük büyük gelişmeler kaydettiğini anlattı.

Bolat, bu gelişmenin özellikle yurt dışından daha iyi görüldüğünü kaydederek, Türkiye'nin makroekonomideki başarılarıyla ekonomisini 6 kat büyüttüğünü, kişi başına düşen gelirini 5 kattan fazla, ihracatını 7,5 kat artırdığını bildirdi.

- "Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor"

Ticaret Bakanı Bolat, istihdamda, sanayide ve üretimde yaşanan artışlardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her tarafında bu gelişmenin izleri ve eserleri görülüyor ve gelişme Allah'ın izniyle devam edecek. Bütün bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, bakanlıklardaki değerli çalışma arkadaşlarımız, illerde valilerimiz, belediye başkanlarımız ülkemizi daha yüksek yerlere getirmek ve gelişmişlik seviyesini artırmak için harıl harıl çalışıyoruz. Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor. Yıl sonunda Allah izin verirse dünyada cari fiyatlarla 16. sıraya yükselecek. 17'deydik 16'ya yükseleceğiz. Satın alma gücü paritesine göre de 12'nci sıradaydık 11'inci sıraya yükseleceğiz."

- "Enflasyondaki düşüş sürecek"

Bakan Bolat, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve terör saldırıları gibi Türkiye'yi olumsuz etkileyen gelişmelere değinerek, tüm bu zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

Ekonominin daha iyi olacağının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda yüzde 5,4 ortalama büyüme sağladık, yıllık. Bu, devam edecek. Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek. İhracat artışı devam edecek. Dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok ciddi iyileşme kaybetti."

Bolat, Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneğinin (KONSİAD) Konyalıların önderliğinde kurulan güzide bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, kendisinin de buraya üye olduğunu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yaptığını anlattı.

Bolat, "Her daim Konya'nın, hemşehrilerimizin, bütün sanayicilerimizin, ticaret erbabının ve tüm Türkiye'mizdeki esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, emeklimizin ve memurumuzun hizmetinde olacağız. Ülkemize hizmetkarlık etmek bizim için en büyük bahtiyarlıktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Yalova Valisi Hülya Kaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve belediye başkanları ile birlikte alandaki stantları ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber