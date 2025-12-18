Uyuşturucu soruşturmasında ünlüler serbest bırakıldı

UYUŞTURUCU soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.