Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,43 artışla 11.335,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,36 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor.