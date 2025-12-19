KDK Açıkladı, Resmi Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Düşülür Mü?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 01/07/2025 tarih ve 2025/7397-S.25.10892 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuranın Kurumumuza yapmış olduğu başvurusunda özetle, 1 Mayıs - 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında kullandığı yıllık izni yurt dışında geçirdiğini, bu nedenle 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasına rağmen çalıştığı kurum tarafından bu günün yıllık izin süresinden düşülmesinin hukuken uygun olmadığını, yurt dışında geçirilen yıllık izinler bakımından bu konuda mevzuatta açık bir istisna veya sınırlama bulunmadığını belirterek söz konusu resmi tatil gününün yıllık izin süresinden düşülmemesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2.2. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1/2/2023 tarihli görüş yazısında; yıllık izin süresine denk gelen cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, resmi tatil ve idari izin günlerinin ise dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiş olduğu,

2.3. Ancak anılan genelgede yurt dışı izinlerine dair özel bir düzenleme yer almadığı, bu nedenle hem hizmette aksama yaşanmaması hem de personelin yurt dışında olası mağduriyet yaşamaması amacıyla İl Müdürlüğü personelinin yurt dışına yalnızca yıllık izinle çıkabildiği ve bu uygulamanın tüm personele eşit şekilde uygulandığı,

2.4.Şikayet konusu talebe ilişkin açılmış ve sonuçlanmış herhangi bir dava bulunmadığı, ifade edilmiştir.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 inci ve 103 üncü maddelerinde memura tanınan yıllık izin hakkının kapsamı ve kullanımı düzenlenmiş, yıllık izinlerin amirin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılacağı, resmi tatil günlerinin yıllık izin süresine dahil edilmeyeceği yönünde hükme yer verilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün ilgili görüş yazısında da yıllık izin süresine denk gelen resmi tatil ve idari izin günlerinin yıllık izinden düşülmemesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

10. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, 1 Mayıs günü genel tatil günü olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda memurun yurt dışında bulunması resmi tatil niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Anayasa'nın 23 üncü maddesi kapsamında herkesin yurt dışına çıkma özgürlüğü olduğu gibi bu özgürlük izinli olunan sürelerde de geçerliliğini korumaktadır.

11. Öte yandan İdare tarafından benimsendiği ifade edilen uygulamanın hizmetin aksamasını önlemeye ve tüm personele eşit davranılmasına yönelik olduğu anlaşılmakla birlikte bu uygulamanın mevcut mevzuat hükümlerinin öngördüğü sınırlar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. İdare tarafından bu yönde farklı bir uygulamanın benimsenecek olması halinde bu durumun kamu personelinin tamamını kapsayacak şekilde açık, öngörülebilir ve bağlayıcı bir düzenlemeyle mevzuata yansıtılması gerektiği değerlendirilmektedir.

12. Bu çerçevede 1 Mayıs 2025 tarihinin mevzuatta açık şekilde resmi tatil olarak düzenlendiği, bu tarihin yıllık izinden düşülmemesi gerektiğine dair idari görüşlerin mevcut olduğu ve yurt dışında bulunmanın bu duruma istisna oluşturduğuna ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı göz önüne alındığında, söz konusu günün yıllık izin süresine dahil edilmesi yönündeki idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

VII. KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın resmi tatil günündeki süresinin yıllık izninden düşürülmemesi yönünde TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin veya eylemin 30 (otuz) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA ve TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.

Bu bilgiler haricinde hukuki gerekçeler ve mevzuat yönünden konuyu detaylı olarak inceleyen Ka/common/news/documents/1154427/resmi-tatil-yillik-izin.pdfmu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 01/07/2025 tarih ve 2025/7397-S.25.10892 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR