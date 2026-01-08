AGS ve ÖABT'de değişiklikler olacak
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Şirket evliliklerinde 2025 yılında rekor kırıldı

RK'nın 2025 raporuna göre, Türkiye, şirket evliliklerinde tarihinin en hareketli yılını geride bıraktı. 2025'te 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi karara bağlandı. Toplamda 466,1 milyar liralık işlem hacmiyle 13 yılın zirvesine çıkılırken, yabancı yatırımda aslan payını Almanya aldı.

08 Ocak 2026
Rekabet Kurumu(RK), 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. Buna göre, Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelerinde şim-diye kadarki en yüksek işlem hacmine ulaşıldı. Küresel ser-mayenin güvenli liman arayı-şında Türkiye, sunduğu fır-satlarla yatırımcı iştahının adeta parlayan yıldızı oldu.

2025 yılında toplam 416 bir-leşme, devralma ve özelleştir-me işlemi Rekabet Kurulu ta-rafından incelenerek karara bağlandı. Özelleştirmeler ha-riç tutulduğunda, 162 işlemde hedef şirketin doğrudan Tür-kiye kökenli olduğu görüldü. Karara bağlanan işlemlerin toplam bedeli 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) seviyesin-de gerçekleşti. Böylece 2025, raporun yayımlanmaya baş-landığı 2013'ten beri hem TL hem de dolar bazında en yük-sek işlem hacminin görüldüğü yıl olarak tarihe geçti.

19 özelleştirmenin bedeli 108 milyar TL

Yıl içinde incelenen 19 özel-leştirme işleminin toplam be-deli yaklaşık 108 milyar 45 milyon TL'yi buldu. Özelleş-tirmelerle birlikte Türkiye kökenli şirketleri kapsayan toplam operasyon sayısı 181'e ulaşırken, bu geniş ölçekli pa-zar hareketliliğinin toplam potansiyel değeri ise 574 mil-yar 159 milyon TL (14,54 mil-yar dolar) düzeyinde hesap-landı. İşlemler arasında yak-laşık 54 milyar 630 milyon TL ile en yüksek bedelli özelleş-tirme işlemi elektrik enerjisi-nin üretimi, iletimi ve dağıtı-mı alanında yaşandı. Stratejik varlıkların yeni sahipleriy-le buluştuğu bu süreçte ener-ji sektörü, ekonominin loko-motif gücü olma konumunu bir kez daha tescilledi. Ayrı-ca özelleştirme işlemlerinden 7'sinin Tasarruf Mevduatı Si-gorta Fonu (TMSF) tarafın-dan yürütüldüğü kaydedildi.

Bilgisayar programlama ilk sırada yer aldı

Sektörel dağılımda, işlem sayısı bakımından en fazla hareketlilik "bilgisayar prog-ramlama, danışmanlık ve il-gili faaliyetler" alanında mey-dana geldi. Geleceğin dün-yasını kurgulayan teknoloji girişimleri, Türkiye'nin yeni ekonomi hikayesinin en di-namik aktörleri haline geldi. En yüksek işlem değerinin ise "parasal aracı kuruluşların fa-aliyetleri" sektöründe olduğu tespit edildi. Rekabet Kurulu, 2025 yılında birleşme ve dev-ralma başvurularını ortala-ma 10 gün içinde sonuçlandı-rarak, yatırım ortamına ivme kazandıran bürokratik hızıyla dikkat çekti.

Yabancı yatırımda Almanya birinci

Rapora göre, yabancı yatırımcılar 2025 yılında 55 işlemle Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapmayı planladı. Yabancı yatırımların toplam tutarı 277,4 milyar TL (7,03 milyar dolar) olarak açıklandı. İşlem sayısı bazında Almanya 9 işlemle ilk, Fransa 6 işlemle ikinci sırada yer aldı. Avrupa'nın dev sermaye gruplarının Türkiye pazarına duyduğu sarsılmaz güven, ekonomik entegrasyonun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tutar, son 12 yılın en yüksek ikinci yabancı yatırım hacmi olarak kayda geçti. Öte yandan yabancı yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işleminin toplam bedeli 18,8 trilyon TL'yi aştı.


