Dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi hayatını kaybetti
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 07:34, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 09:24
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Hacımahmutlu köyü mevkiinde Hüsrev Ç. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsrev Ç.'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
35 yaşındaki Hüsrev Ç.'nin Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliği'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.