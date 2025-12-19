6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, geçen yıl kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Edirne'de kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığını ifade eden Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı" bilgisini paylaştı.

YENİ DÜZENLEME YOLDA: EHLİYET İPTALİ GELİYOR

Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Trafik ışıklarının herkesin güvenliği için var olduğunu hatırlatan Yerlikaya, vatandaşlardan destek istedi.

Bu tür kural tanımaz davranışlarda bulunan sürücülerin görülmesi halinde durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız" ifadesini kullandı.