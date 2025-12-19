En Uygun Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme Tabloları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz indirimi kararının ardından, konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanırken, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde de bankaların sunduğu kampanyalar öne çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak gerçekleşti. Son dört haftada kredi hacminde hızlı bir artış gözlemlendi. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ve örnek geri ödeme tabloları aşağıda sunulmuştur.

Konut Kredilerinde En Düşük Faiz Oranları

Ziraat Bankası: %2,49

%2,49 QNB: %2,64

%2,64 Akbank: %2,65

%2,65 Halkbank: %2,69

%2,69 Garanti BBVA: %2,74

1 Milyon TL Konut Kredisi İçin 120 Ay Vade Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi Vadesi: 120 ay

120 ay Kredi Oranı: %2,49

%2,49 Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

26 bin 273 TL Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

Taşıt Kredilerinde En Düşük Faiz Oranları

Kuveyt Türk: %3,01 (Kar payı oranı)

%3,01 (Kar payı oranı) Akbank: %3,10

%3,10 Albaraka: %3,10 (Kar payı oranı)

%3,10 (Kar payı oranı) Türkiye Finans: %3,14 (Kar payı oranı)

%3,14 (Kar payı oranı) Garanti BBVA: %3,15

250 Bin TL Taşıt Kredisi İçin 24 Ay Vade Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 250 bin TL

250 bin TL Kredi Vadesi: 24 ay

24 ay Kredi Oranı: %3,01

%3,01 Aylık Taksit: 16 bin 251 TL

16 bin 251 TL Toplam Geri Ödeme: 391 bin 461 TL

İhtiyaç Kredilerinde En Düşük Faiz Oranları

Alternatif Bank: %2,79

%2,79 TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB): %2,99

%2,99 QNB: %2,99

%2,99 ON Dijital: %3,29

%3,29 ING: %3,49

125 Bin TL İhtiyaç Kredisi İçin 12 Ay Vade Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 125 bin TL

125 bin TL Kredi Vadesi: 12 ay

12 ay Kredi Oranı: %2,79

%2,79 Aylık Taksit: 13 bin 32 TL

13 bin 32 TL Toplam Geri Ödeme: 156 bin 388 TL



