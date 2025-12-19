İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
En Uygun Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme Tabloları Açıklandı
En Uygun Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme Tabloları Açıklandı
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı. Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan 25 yaşındaki sürücü E.İ.U. ise kısa sürede yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 11:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 11:00
Yazdır
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

İstanbul Fatih'te devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı.

YARALI BEKÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber