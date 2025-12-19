Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

AK Parti, 53 sayfa ve 15 başlıktan oluşan Terörsüz Türkiye raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 12:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 13:52
Yazdır
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Türkiye, terörsüz yeni bir dönemin adımlarını atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlatttığı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, TBMM'de bir komisyon kuruldu.

Kurulan bu komisyonda Türkiye'den birçok farklı kesimin görüşleri dinlendi ve İmralı'ya da bir ziyaret gerçekleştirildi.

RAPORLAR TAMAMLANDI

Komisyon çalışmalarının ardından partiler, raporlarını hazırladı ve TBMM'ye sunmaya başladı.

CHP, MHP ve DEM Parti, geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin hazırladıkları raporları TBMM'ye sunduklarını duyurmuştu.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA: RAPOR SUNULDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Grup Başkan Vekili Abdülhamid Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel TBMM Genel Sekreterliğine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu teslim etti.

15 BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

AK Parti, "

Terörsüz Türkiye"

hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu.

Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, raporu bugün TBMM Başkanlığına iletti.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.

UMUT HAKKI BULUNMUYOR

15 başlıktan oluşan rapord

"umut hakkı"

vurgusu bulunmuyor.

ÖZEL BİR YASAL DÜZENLEMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenlerin öneri olarak sıralandığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik müstakil, özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

SDG'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASI ŞART KOŞULDU

Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu.

REHABİLİTASYON VURGUSU

Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu var.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti.

CHP, MHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu.

Bugün ise AK Parti raporunu Meclis'e sundu.

Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.

