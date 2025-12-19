Hatay'da otobanda yürekleri ağza getiren görüntü

Hatay'da korku dolu anlar...

Gece saatlerinde Hatay - Adana otobanında seyir halinde ilerleyen ve trafikte tehlikeye neden olan otomobilin o anları kameraya yansıdı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde; ani manevralar yapan sürücü bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardı.

Yürekleri ağza getiren görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlatarak sürücüyü tespit etti.