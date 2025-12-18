GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, toplantı öncesi işçi kesiminin temsilcileri ile bir araya geldi. Taleplerini dinleyerek komisyona iletti. Şimdi gözler üçüncü toplantıda. Bakanlık asgari ücretin belirlenme sürecinin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüşlerle devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 23:10, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 23:21
Yazdır
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yaptığı anımsatılarak, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin hazırladığı raporları komisyonla paylaştığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ziyaretin ardından, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan, konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona iletti. Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir."

İkinci toplantı yapıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber