26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 26 şirkete "Mali Müşavirler" operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize bir şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik dev operasyonun düğmesine basıldı.

7 milyar liralık sahte fatura trafiği

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri saptandı. Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Devlet 69,5 milyon lira zarara uğratıldı

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterdi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, sadece incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı belirlendi.

Suç gelirlerini "döngü" yöntemiyle akladılar

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı görüldü. Bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (para aklama) teknik analizlerle ortaya çıkarıldı.

Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

