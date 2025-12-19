'Mavi vatan'ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında

Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde deniz kazası ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda arama kurtarma operasyonlarına katılan DEGAK-8 Timi, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bulunanların denizdeki kurtarıcı elleri oluyor.

"Mavi vatan" olarak tanımlanan Türkiye'nin denetimindeki deniz yetki alanlarının kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası deniz kazaları ve boğulma vakalarında da aktif görev yapıyor.

Meydana gelebilecek deniz kazalarında arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla komutanlık bünyesinde kurulan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, "mavi vatan"da gece gündüz nöbet tutuyor.

Olası ihbarlara karşı haftanın 7 günü 24 saat görev yapan DEGAK timleri, 25 yıldır deniz kazalarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma, su altında delil tespiti yapma, devlet büyükleri ile üst düzey personele ait deniz araçlarının karinaları ve yanaşacakları iskelelerde şüpheli cisim arama çalışmaları yürütüyor.