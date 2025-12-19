Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Seyhan ilçesinde 51 yaşındaki yolcusu Dilek O. ile karşılıklı küfürleşip, kavga eden 38 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü Kemal C. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

19 Aralık 2025 13:09
Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde durakta özel halk otobüsüne binen Dilek O., araç uzun süre hareket etmeyince tepki gösterdi.

Bunun üzerinde Dilek O. ile şoför Kemal C. arasında tartışma çıktı.

YOLCUNUN KÜFRÜNE KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Şoför, Dilek O.'dan otobüsten inmesini istedi.

Dilek O.'nun küfretmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi.

ŞOFÖRE ÇANTA FIRLATTI

Dilek O., Kemal C.'ye çantasını fırlattı.

Büyüyen tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü, taraflar birbirine yumruk ve tokatla vurmaya başladı.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Kavga, yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından darp raporu alan Dilek O., polise giderek Kemal C.'den şikayetçi oldu.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kemal C.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.


