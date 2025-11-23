ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmen, öğrenci ve veliler 24 Kasım'ı birlikte kutlayacak

24 Kasım Öğretmenler Günü; öğretmen, öğrenci ve velilerin aynı çatı altında bir araya geleceği "Hatıran Yeter" temalı etkinliklerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm vatandaşlara, "24 Kasım haftasında öğretmenleri ziyaret edin." çağrısı yaptı.

23 Kasım 2025
24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl "Hatıran Yeter" temasıyla kutlanacak. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla 24 Kasım haftası boyunca ailenin eğitim yolculuğundaki payına vurgu yapacak etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde "insan"ın yer aldığı, hedefin yalnızca sınav kazanan gençler değil; öz güveni yüksek, değerlerini bilen, vicdanı güçlü evlatlar yetiştirmek olduğu mesajının verileceği kutlamalarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler aynı çatı altında bir araya gelecek. Tüm veli ve öğrencilerin davet edildiği, okullarda düzenlenecek anlamlı buluşmalarla, "Çocuğun geleceği hepimizin sorumluluğu!" düşüncesinin altı çizilecek.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için belirlenen "Hatıran Yeter" temasıyla, öğretmenlerin yalnızca ders anlatan kişiler değil; bir çocuğun kalbine dokunan, hayatında iz bırakan, yıllar geçse de unutulmayan kahramanlar olduğu vurgulanarak "Her zaman yanımızda olamasalar da hatıraları bir ömür bize yeter." mesajı verilecek.

"24 Kasım haftası boyunca öğretmenleri ziyaret etmeye davet ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yıl yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında öğretmenlerin yalnız bırakılmamasını istedi. Tekin, tüm vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

