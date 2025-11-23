Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Ebru öğretmenin 'uzun mesafe koşu' sevgisi

Tekirdağ'da görev yapan Ebru Toksöz, öğretmenlik kariyerini sürdürürken atletizm tutkusundan da vazgeçmiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 18:17, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 18:21

Ebru öğretmenin 'uzun mesafe koşu' sevgisi

Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 43 yaşındaki Toksöz, mesleğinin yanında spor hayatına koşu branşında devam ediyor.

Ortaokul yıllarında atletizme başlayan Toksöz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Çanakkale Gençlik Spor Kulübü sporcusu olarak yarışlara katılan Toksöz'ün antrenörlüğünü merhum milli krosçu Mehmet Ay yaptı.

Mesleğe başlamadan önce 2006 yılında İstanbul'da Hill Side Spor Kulübü'nde kişisel antrenör, spor eğitmeni ve stüdyo koçu olarak görev alan Toksöz, 2014 ve 2015 yıllarında çocuklarının doğumunun ardından tekrar formuna kavuşmak için koşuya döndü.

Toksöz, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bölümü'ndeki tezli yüksek lisansını da tamamlayarak akademik çalışmalarını sürdürdü.

Katıldığı yarışlarda yaş kategorisi ve genel klasmanda kürsüye çıkan Toksöz, AA muhabirine, özellikle dağ koşularında en uzun kategorilere ilgi duyduğunu söyledi.

Koşu antrenmanlarını haftanın 5 günü, kuvvet çalışmalarını ise 2 gün sürdürerek yarı maraton, maraton ve ultra maratonlara katıldığını anlatan Toksöz, hem yol koşularında hem de zorlu arazi şartlarında performans göstermek için çalıştığını dile getirdi.

Toksöz, katıldığı yarışmalarda ailesinin kendisine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Atletizm tutkusunun her yaşta devam ettiğini anlatan Toksöz, "Öğretmenlerimiz bizi boş bir yola götürüp, okula ilk ulaşanları atletizm takımına seçiyorlardı. Ben ilk ulaşanlardandım. Mart ayında yapılacak Efes Ultra (Maratonu) 120 kilometreye hazırlanıyorum. Haftanın 5 günü koşu antrenmanı 2 günü kuvvet antrenmanı yapıyorum. Güçlü bir şekilde Efes Ultra'yı koşacağım." dedi.

Toksöz, gençliğinde kısa süreli farklı spor dallarına yöneldiğini ancak başarılarını atletizm yarışmalarında aldığını ifade etti.

Atletizmin kendisine güç kattığını vurgulayan Toksöz, "Hep futbol felsefesinden bahsederler, koşu temel bir branş. Her sporun kökeninde var. Tamamen insanın tek başına yapabildiği bir şey. Kendi içine dönüp, o mesafeyi katetmek büyük bir güç veriyor insana." diye konuştu.

"Koşmanın başka dünyası var"

Toksöz, her yaştan insanın atletizmde mutlu olabileceğini kaydetti.

Uzun mesafe koşularının zorlu ancak bir o kadar keyifli olduğunu anlatan Toksöz, sözlerini şöyle tamamladı

"Uzun mesafeleri koştuktan sonra başlangıçtaki insandan tamamen farklı biri olarak bitiriyorsunuz. O yüzden ultraların sonunda ağlayanlar oluyor. Ağlayarak, toprağı öpüyorlar. Bambaşka bir dünyası var koşunun. Günümüzde terapi alan insanlar olduğunu düşünürsek, koşu insanın kendine yirmi dört saatlik gün içerisinde ayıralabildiği tek zaman dilimi gibi geliyor bana. Ben de bunu değerlendiriyorum."

