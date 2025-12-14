Avustralya'da plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle denetlediği bölgeye "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

- Avustralyalı yetkililerden açıklamalar

Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi.

Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi.

Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

NSW Başbakanı Chris Minns de düzenlediği basın toplantısında, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı.

Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını söyledi.

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada, saldırıda 2'si polis 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Lanyon, saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız." diye konuştu.

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- Basın toplantısında şüphelilerin kimliği doğrulanmadı

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil." ifadesini kullandı.

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.