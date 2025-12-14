Avustralya'da plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Ana sayfaHaberler Dünya

Avustralya'da plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 15:25, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 15:23
Yazdır
Avustralya'da plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle denetlediği bölgeye "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

- Avustralyalı yetkililerden açıklamalar

Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi.

Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi.

Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

NSW Başbakanı Chris Minns de düzenlediği basın toplantısında, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı.

Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını söyledi.

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada, saldırıda 2'si polis 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Lanyon, saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız." diye konuştu.

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- Basın toplantısında şüphelilerin kimliği doğrulanmadı

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil." ifadesini kullandı.

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber