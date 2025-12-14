'Eşime neden baktın' diyen adamı bıçaklayarak öldürdü

Olay, Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Yangun (28), büfenin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu sırada Murat Yangun'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Cem Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

Öte yandan, Murat Yangun'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden Yangun'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.