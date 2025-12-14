2011 yılında elendiği sınava 10 sene sonra dava açmaya kalktı

Olay:



Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan davacının, 2011 yılı Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavına katılarak yazılı sınavdan 76 puan almasına rağmen, yabancı dil (Fransızca) sınavından 66 puan alarak başarısız sayılmasına karar verildiği, davacı tarafından 2011 yılında girdiği Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavı yazılı aşamasına ilişkin yabancı dil sınavı kağıdının örneği, sınav sonuç listesinin sonunda yer alan beş adayın yabancı dil sınav kağıtlarının onaylı örnekleri ve sınav kurulu üyelerinin isimlerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafına verilmesi istemiyle Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne 06/05/2021 tarihinde başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay: Altmış gün içinde fava açması gerekirdi



Uygulama işlemi niteliğinde olan 2011 yılında gerçekleştirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınav sonucunun ilanından sonra altmış günlük dava açma süresi içerisinde dava konusu bireysel işlemler ve dayanağı Yönetmelik'in iptali istemiyle dava açılması gerekirken, bu sürenin geçirilmesinden çok sonra dava açma süresini yeniden canlandırıcı nitelikte olmayan, ilk başvurusu 06/05/2021 tarihinde olmak üzere sınav kağıdı ile sınavda görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin isimlerinin tarafına verilmesi istemiyle sonrasında defaten yapılan başvurular neticesinde davalı idare tarafından gönderilen cevabi yazılara istinaden 28/03/2025 tarihinde açılan davanın 2577 sayılı Kanun'un 14/3-e ve 15/1-b maddeleri uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2025/1665

Karar No: 2025/1755

DAVANIN KONUSU:

Davacı tarafından; Dışişleri Bakanlığınca 2011 yılında gerçekleştirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavı ile bu sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağını teşkil eden Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nin iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakimi Şehnaz Diriarın'ın açıklamaları dinlenildikten ve dava dilekçesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/6. maddesi uyarınca incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan davacının, 2011 yılı Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavına katılarak yazılı sınavdan 76 puan almasına rağmen, yabancı dil (Fransızca) sınavından 66 puan alarak başarısız sayılmasına karar verildiği, davacı tarafından 2011 yılında girdiği Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavı yazılı aşamasına ilişkin yabancı dil sınavı kağıdının örneği, sınav sonuç listesinin sonunda yer alan beş adayın yabancı dil sınav kağıtlarının onaylı örnekleri ve sınav kurulu üyelerinin isimlerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafına verilmesi istemiyle Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne 06/05/2021 tarihinde başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle açılan davada; ...İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla dava konusu işlemin davacının, yabancı dil sınav kağıdının örneği ve sınav kurulu üyelerinin isimlerinin tarafına verilmesi isteminin reddi yönünden iptaline karar verilmesi üzerine, mahkeme kararına istinaden davalı idarenin ... günlü, ... sayılı yazıları ekinde "yabancı dilde kompozisyon" sınav kağıdının üzerinde herhangi bir değerlendirmeye ve puanlamaya yer verilmeksizin ve yine davalı idarenin ... günlü, ... sayılı yazısı ile anılan sınavda görev aldığı belirtilen sınav kurulu üyelerinin isimlerini içeren listenin davacıya gönderildiği, davacı tarafından yabancı dilde kompozisyon sınav kağıdının üzerinde herhangi bir değerlendirmeye ve puanlamaya yer verilmediği, değerlendirmeye ilişkin ayrı bir belge gönderilmediği, Sınav Kurulu üyelerinin isimlerini içeren bir liste gönderilmekle birlikte bu listede bulunan isimlerin anılan sınav kurulunda görevlendirildiklerini gösteren imzalı ve mühürlü bir belgenin ve listede isimleri belirtilen sınav kurulu üyelerinden hangilerinin kendi sınavında görev aldığı bilgisinin iletilmediği gerekçesiyle bu hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi istemiyle yapılan ... tarihli başvurunun reddine ilişkin ......günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; işlemin iptali yolunda verilen ... İdare Mahkemesinin... günlü, E:.../..., K:.../... sayılı kararı üzerine tarafına verilen belgelere istinaden yabancı dil sınav kağıdını değerlendiren 5 üyeden sadece 2 üyenin Fransızca bildiğinin, Sınav Kurulunun hukuka aykırı teşekkül ettirildiğinin anlaşıldığından bahisle Dışişleri Bakanlığınca 2011 yılında gerçekleştirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavı ile bu sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağını teşkil eden Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE :

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacağı düzenlemesine yer verilmiş; aynı Kanun'un dava dilekçesi üzerinde yapılacak ilk incelemeye ilişkin 14. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde, dava dilekçesinin süre aşımı yönünden inceleneceği, 15. maddesinin 1/b bendinde de, bu yönden Kanun'a aykırılık görülür ise davanın reddine karar verileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava açma süresine ilişkin kurallar ile düzenleyici işlemlere karşı iki ayrı yol izlenerek dava açma imkanı tanınmıştır. Buna göre, 2577 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca düzenleyici işlemin ilanı üzerine altmış gün içinde dava açılabileceği gibi, düzenleyici işlemin uygulanması üzerine de, uygulama işleminin tebliğ tarihinden itibaren yine altmış gün içinde düzenleyici işleme veya düzenleyici işlemle birlikte uygulama işlemine karşı dava açılabilecektir. Bu şekilde, düzenleyici işlemin ilanı üzerine düzenleyici işleme karşı dava açmamış bulunan ilgililere, dava konusu edebilecekleri bir uygulama işleminin varlığına bağlı olarak, düzenleyici işleme karşı da dava açma imkanının sağlanması amaçlanmıştır.

Somut olayda; 2011 yılı Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavına katılan davacının, yabancı dil sınavından 66 puan alarak başarısız sayılmasına karar verildiği, davacının sınav kağıdının ve sınav kuruluna ilişkin bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi istemiyle 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğu başvurular neticesinde 2011 yılında gerçekleştirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınavı ile bu sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağını teşkil eden Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle Danıştay nezdinde işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda uygulama işlemi niteliğinde olan 2011 yılında gerçekleştirilen Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Özel Yeterlik Sınav sonucunun ilanından sonra altmış günlük dava açma süresi içerisinde dava konusu bireysel işlemler ve dayanağı Yönetmelik'in iptali istemiyle dava açılması gerekirken, bu sürenin geçirilmesinden çok sonra dava açma süresini yeniden canlandırıcı nitelikte olmayan, ilk başvurusu 06/05/2021 tarihinde olmak üzere sınav kağıdı ile sınavda görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin isimlerinin tarafına verilmesi istemiyle sonrasında defaten yapılan başvurular neticesinde davalı idare tarafından gönderilen cevabi yazılara istinaden 28/03/2025 tarihinde açılan davanın 2577 sayılı Kanun'un 14/3-e ve 15/1-b maddeleri uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE,

2. Aşağıda dökümü yapılan ...-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3. Posta giderleri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 14/04/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.