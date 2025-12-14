'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Bakan Yerlikaya açıkladı: 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten, kırmızı difüzyon ve ulusal seviyeden aranan 24 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

14 Aralık 2025
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi. Son 2,5 yılda, 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şüphelinin Türkiye'ye geri getirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; 'Kasten öldürme ve dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A. Gürcistan'da, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Gürcistan'da, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A., S.A. ve B.A. Gürcistan'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. ve suç örgütünün yöneticisi olan T.E. Gürcistan'da, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.A. ve suç örgütünün üyesi olan K.Ç. Gürcistan'da, 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.F.A. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık ve sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Y. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. ve Ş.G. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.O. ve E.T. Gürcistan'da, 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.U. Gürcistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.B. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve iftira' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.T. Gürcistan'da, 'Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.D. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Avusturya'da, 'Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. Sırbistan'da, 'Kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve yağma' suçlarından kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.A. Karadağ'da, 'Yağma' suçundan ulusal seviyede aranan R.Ç. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme, infaz kurumuna yasak eşya sokma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan Y.E. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahla bulundurma, resmi belgede sahtecilik' suçundan ulusal seviyede aranan K.Ö. Gürcistan'da, 'Göçmen kaçakçılığı yapma, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından ulusal seviyede aranan S.A. Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

