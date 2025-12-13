DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş : 13 Aralık 2025 18:55, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 18:56
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

Torlak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında adli bir sürece ilişkin yer alan haberlerde isminin geçtiğini öğrendiğini belirtti. Söz konusu haberlerde kendisine yönelik herhangi bir suçlama bulunmadığını vurgulayan Torlak, buna rağmen isminin anılmasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Furkan Torlak'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

