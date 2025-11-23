Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta da yoğun geçecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe mesaisinde son haftaya giriyor. Bu hafta Tarım ve Orman, Adalet, Milli Savunma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Bakanlıkların tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak.

8 Aralık'ta da bütçenin Genel Kurul aşaması başlayacak.

Emlak vergisine tavan uygulaması geliyor

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm bu teklif içinde yer alacak. Düzenleme ile vergi artışlarına bir tavan sınırı getirilmesi planlanıyor. Teklif ile bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Yeni düzenlemeyle birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirecek.

Yargı paketi Meclis gündeminde

AK Parti, 11'inci Yargı Paketine ilişkin son hazırlıklarını tamamladı.

Kanun teklifini bu hafta sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle 18 yaş altındaki çocukları kullanan suç örgütlerine verilecek cezalar ağırlaşacak. Toplumsal huzuru bozan; havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da caydırıcılık artacak.

Salı ve Çarşamba günü de siyasi partilerin genel başkanları grup toplantılarında kürsüde olacak.