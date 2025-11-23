Trafik kazasında ölen itfaiye eri toprağa verildi
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ölen itfaiye eri Hüseyin Koçtaş'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 18:05, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 18:08
Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Hüseyin Koçtaş (25) için Bahçe İtfaiye Amirliği önünde tören düzenlendi.
Koçtaş'ın yakınları, Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile itfaiye personelinin katıldığı cenaze töreninin ardından Koçtaş'ın cenazesi Nohut köyü mezarlığına götürülerek toprağa verildi.