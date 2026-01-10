Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
İstanbul ve Gürbulakta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak'ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 09:35, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 09:38
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Bu çerçevede, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, Meksika'dan gelerek Avustralya'ya transit olarak gönderilmek istenen bir hava kargo gönderisi şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin ikinci operasyon adresi ise Gürbulak Gümrük Kapısı oldu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine yapılan detaylı aramada; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 121 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gerçekleştirilen iki başarılı operasyon sonucunda, toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası olan 564 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişine ve yurt dışına sevkine engel olundu.

Açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefiyle, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

