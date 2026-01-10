TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yılki teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 13:45, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 13:37
Yazdır
TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026, 75 milyon lira ödül ve 100 milyon liradan fazla malzeme desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan festival, dünyanın en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençler başvurabiliyor

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber