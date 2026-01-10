Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın 2026 yılı bütçesi için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 11:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 11:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

Bakanlık olarak program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını ve ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirten Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2026 yılı ilk çeyreği için 1,3 milyar lira kaynak aktardık"

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın 2026 bütçesi için 5,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu kaynağın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar lirayı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aktardıklarını kaydetti.

Ulusal Vefa Programı'ndan 2025 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını ve bu sayıyı artırarak 2026'da 132 bin kişiye ulaşılmasının planlandığını belirten Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

