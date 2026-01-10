Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kıyıya 36 km mesafede saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 07:22, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 07:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Fethiye ilçesine 36,61 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin yaklaşık 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.