Uyuşturucu soruşturması: Can Yaman ve Selen Görgüzel de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, yöneticileri ve 'Youtuber' olarak bilinen isimler de yer alıyor.

Gözaltına alınan Selen Görgüzel, kısa süre önce "Survivor" yarışmasına katılmış ve elendikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

9 mekana baskın

Gece yarısından sonra savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri İstanbul'daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı.

Uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile gündeme gelen Bebek Otel'e 150 jandarma ve narkotik köpekleri eşliğinde baskın yapıldı. Oteldeki odalar arandı.

Operasyonlar İstanbul'un başka noktalarına da yayıldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Maslak'taki Klein Phonix adlı eğlence mekanına saat 02.30'da operasyon düzenledi.