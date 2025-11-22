Hatay'da Yangın Faciası: Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, 'Ahde vefa duyarlılığı içinde bu hafta tüm öğretmenlerimizi ziyaret edip, onların yanlarında olalım' çağrısında bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 19:40, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 19:49
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, resmi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekti.

Bakan Tekin'den Ahde Vefa Vurgusu

Bakan Tekin, mesajında öğretmenlerin öğrenme yolculuğundaki rehberliğine ve ülkenin güçlü yarınları için gösterdikleri çabaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz."

Öğretmenler Günü Haftası Boyunca Ziyaret Vurgusu

Bakan Tekin, 'siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, hepimiz öğretmenler gününde öğretmenlerimizi bulalım hatırlayıp hal hatır soralım, bu güzel günde onların yanında olalım' mesajını paylaştı.

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin emeğinin çok büyük olduğunu ifade eden Bakan Tekin, bu anlamlı günde öğretmenleri hatırlama ve ziyaret etme eyleminin önemini bir kez daha vurguladı.

