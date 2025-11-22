Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, resmi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekti.

Bakan Tekin'den Ahde Vefa Vurgusu

Bakan Tekin, mesajında öğretmenlerin öğrenme yolculuğundaki rehberliğine ve ülkenin güçlü yarınları için gösterdikleri çabaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz."

Öğretmenler Günü Haftası Boyunca Ziyaret Vurgusu

Bakan Tekin, 'siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, hepimiz öğretmenler gününde öğretmenlerimizi bulalım hatırlayıp hal hatır soralım, bu güzel günde onların yanında olalım' mesajını paylaştı.

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin emeğinin çok büyük olduğunu ifade eden Bakan Tekin, bu anlamlı günde öğretmenleri hatırlama ve ziyaret etme eyleminin önemini bir kez daha vurguladı.