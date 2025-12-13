İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 4 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında otelde olan 9 kişi tahliye edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 09:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 10:00
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.