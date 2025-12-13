Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı

DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 17:40, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 17:40
Yazdır
Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Erbakan, ahlaki ve manevi erozyonun yanında ekonomik sıkıntıların da Türkiye'de gündemi meşgul ettiğini söyledi.

Erbakan, "Türkiye'nin Milli Görüş'ün maddi kalkınma hamlelerine ihtiyacı var. Paylaşımda adalete ihtiyaç var. Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine; üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçmeye ihtiyaç var" dedi.

'Bir maaş işverenden, bir maaş devletten'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbakan, asgari ücret ile ilgili, "Ekonominin büyümesinin asgari ücretliye yansıtılması ve iki asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu nasıl olacak? İktidar, faize verdiği paranın bir kısmını ayırsa; israfa, imtiyaza verdiğini asgari ücrete verse çok rahatlıkla bu artışın tamamını bile devlet karşılayabilir. Bir maaş işverenden, bir maaş devletten şeklinde bile olabilir. İşverenin de böylece zor durumda kalmasın önüne geçilir" diye konuştu.

Erbakan'dan 'referandum' önerisi

'Terörsüz Türkiye' sürecindeki düşüncelerini aktaran Erbakan, "Biz sürecin başından itibaren hep şunu söyledik; bu silah bırakmanın mutlaka PYD'yi ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini, sadece PKK örgütünün silah bırakmasıyla bu sürecin tamamen bitmeyeceğini ifade ettik. Bu noktada iktidar kanadının da aynı fikirleri ifade ettiğini görüyoruz. Bir diğer söylediğimiz de bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek, onların onaylamayacağı bir adımın atılmaması gerektiğini ifade ettik. Öcalan'ın 'umut hakkı'ndan yararlanmasından uygun olmayacağını söyledik. Bizim önerimiz; bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesi. Referandumda milletimiz, PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman bunlar affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin. Madem 'Milletimiz bunu istiyor' diyoruz, 'Milletimizle beraber bu süreci yürüteceğiz' diyoruz öyleyse bu referandum son derece yerinde olur" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber