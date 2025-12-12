Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sevk edildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi. CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz."

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.