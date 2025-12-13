Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!

Çocukları internette yasa dışı sanal bahis, zorbalık, taciz, müstehcenlik, şiddetten korumak için yeni tedbirler geliyor: Yaş doğrulama, etkili filtreleme, ödüllü oyun uygulamalarına engel, 15 yaşından küçüklere hesap açmama ve biyometrik kısıtlama

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 07:28, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 07:29
Yazdır
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!

Son dönemde çocuklar arasında giderek yaygınlaşan yasa dışı bahis siteleri tehlikeli boyutlara ulaşırken, özellikle 16-17 yaşındaki çocuklarda kumar bağımlılığına teşvik eden bu sitelere yönelik harekete geçildi.

AK Parti'nin 15 yaş altı çocuklara internet ve sosyal medya kısıtlamasına yönelik hazırladığı düzenlemenin ocak ayının ikinci haftası Meclis gündemine alınması bekleniyor. Taslağa göre yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesine öncelik verilecek.

İnternet ortamının yalnızca yüzde 3'ünün şeffaf bir yapıda olduğu, geri kalan yüzde 97'lik kısmının karanlık olduğunu ve her türlü tehdidi barındırdığını kaydeden kaynaklar, çevrim içi ödüllü oyunların da çocuklarda kumar bağımlılığını körüklediği belirtildi. Hem sanal bahis hem de oyunlarda çocuklara başta para kazandırmaya yönelik bir sistem olduğu, sonrasında bunun para harcamaya ve sürekli para kaybetmeye doğru yönelen bir bağımlılığa dönüştüğü bildirildi.

Oyunlar üzerinden bunun özellikle sürpriz kutu, ödül sandığı gibi tatlı tuzaklarla yapıldığı aktarıldı.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Teklif ile sosyal ağ sağlayıcılara bazı hükümler getirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama mekanizması zorunluluğu getirecek. Zararlı içerikler ve reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak. Veri ihlalleri, yasa dışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikayet mekanizmasının oluşturulacak. Oyun bağımlılığı üzerinden çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları ve sitelere erişime kapatılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilecek. 18 yaş altı çocukların sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişiminin biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek. Ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü getirilecek.

DİKKAT AZALDI, DEPRESYON ÇOĞALDI

Taslakta internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğuna, akran zannettikleri bu kişilerin, yetişkinler olabildiğine veya farklı amaçlar taşıyabildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 46'sı, sosyal medya paylaşımları yüzünden kendini yetersiz hissediyor. Türkiye'de ise ergenlerin yüzde 60'ından fazlası "Sosyal medyada başkalarının hayatıyla kendimi karşılaştırıyorum" diyor.

Her üç çocuktan biri siber zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber