Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor

Türkiye'de en çok tartışılan ve hem AYM'ye bireysel başvuru konusu olan hem de AİHM'ye taşınan uzun yargılama süreçlerine ilişkin yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Yargıda 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli' bu yıl içinde başlatılacak.

Bu modelle, ortalamayı temsil etmeyen uzun yargılamaların sona erdirilmesi hedefleniyor. 'Yargının Etkinliği Büroları' ile birlikte, adalet komisyonları ve başsavcılar, gecikme yaşanan davalarda doğrudan sorumluluk üstlenecek. Yargının Etkinliği Büroları aracılığıyla geciken her davanın; neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla, davaların sürüncemede kalmasının önüne geçilecek.

DÖNEMSEL DENETLENECEK

Yargının Etkinliği Büroları ile UYAP üzerinden elde edilen sayısal verilerle mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarının etkinliği dönemsel olarak değerlendirilecek. Yapılması planlanan çalışmalar çerçevesinde; gelen, çıkan ve devreden dosya sayıları analiz edilerek yıllık genel ve birim bazlı raporlar hazırlanacak.

Bu raporlarla hakim ve savcı kadro dağılımının mevcut iş yüküne göre daha dengeli hale getirilmesi, yeni mahkeme kurulması ya da personel ihtiyacının belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Elde edilen sonuçlara göre ilgili birimlerle koordinasyon kurulması da planlanıyor.

Uzun süren soruşturma ve davaların erken aşamada tespit edilmesi de hedefler arasında bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni sistemi, "Makul sürede yargılanma hakkı anayasal bir haktır. HSK olarak başlattığımız "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" ile bu hakkı güçlendiren kararlı bir süreci başlatıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.



