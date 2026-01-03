ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor

Davaların neden geciktiği analiz edilecek. Boşanma, kira ve kadastro davaları hızlanacak. Gecikmelerden başsavcılar sorumlu tutulacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 07:28, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 07:26
Yazdır
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor

Türkiye'de en çok tartışılan ve hem AYM'ye bireysel başvuru konusu olan hem de AİHM'ye taşınan uzun yargılama süreçlerine ilişkin yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Yargıda 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli' bu yıl içinde başlatılacak.

Bu modelle, ortalamayı temsil etmeyen uzun yargılamaların sona erdirilmesi hedefleniyor. 'Yargının Etkinliği Büroları' ile birlikte, adalet komisyonları ve başsavcılar, gecikme yaşanan davalarda doğrudan sorumluluk üstlenecek. Yargının Etkinliği Büroları aracılığıyla geciken her davanın; neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla, davaların sürüncemede kalmasının önüne geçilecek.

DÖNEMSEL DENETLENECEK

Yargının Etkinliği Büroları ile UYAP üzerinden elde edilen sayısal verilerle mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarının etkinliği dönemsel olarak değerlendirilecek. Yapılması planlanan çalışmalar çerçevesinde; gelen, çıkan ve devreden dosya sayıları analiz edilerek yıllık genel ve birim bazlı raporlar hazırlanacak.

Bu raporlarla hakim ve savcı kadro dağılımının mevcut iş yüküne göre daha dengeli hale getirilmesi, yeni mahkeme kurulması ya da personel ihtiyacının belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Elde edilen sonuçlara göre ilgili birimlerle koordinasyon kurulması da planlanıyor.

GÜNÜN ÖZETİ

Uzun süren soruşturma ve davaların erken aşamada tespit edilmesi de hedefler arasında bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni sistemi, "Makul sürede yargılanma hakkı anayasal bir haktır. HSK olarak başlattığımız "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" ile bu hakkı güçlendiren kararlı bir süreci başlatıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber