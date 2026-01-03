Ömer Bolat: 2025 ihracat hedefini gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aralık ayı ve 2025 yılının tamamına ait dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısına katıldı.

Bolat, toplantıda Türkiye'nin ekonomide geldiği noktayı verilerle gözler önüne serdi ve küresel ekonominin içinde olduğu durumu aktararak, "Her yılın başlangıcında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız dış ticareti değerlendirip yıllık hedefleri bize sunuyorlar. Bu yıl da kendisi çalışmalarımıza çok büyük güç katacaktır. 390 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

2025'TE İHRACAT REKORU

Türkiye'nin 2025 aralık ayı ihracatı 26,4 milyar dolar, 2025 hizmet ihracatı yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolar, 2025 mal ihracatı 123,1 milyar dolar ile mal ve hizmet ihracat toplamı 396,5 milyar dolar olarak açıklandı.

ÖMER BOLAT'IN SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının ortalamaların altında kaldığı, gümrük vergisi artışları eğilimlerinin böylesine olduğu bir dönemde ihracat artışı ile pozitif ivme kazandık.

Türkiye 21 aydır büyümesini kesintisiz sürdürüyor. Türkiye istihdamını koruyor. Dördüncü çeyreğe göre imalat sanayindeki üretim arttı. İstihdamda da iyileşmeler artmakta ve yaklaşık 13 milyondan fazla yeni istihdamla işsizlik oranı da tek haneli rakamda tam 31 aydır seviyesini korumaktadır. İmalat PMİ endeksi de son 12 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiştir.

Hizmetler ihracatımızın da 8,3 kat büyümesi ülkemizi dünya ekonomi liginde çok önemli bir yere koymuştur.

Bugün Türkiye'miz 1,5 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 820 milyar doları aşan dış ticaret büyüklüğüne sahip bir konuma ulaştı.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI

Bu çerçevede ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımların 13,5 milyar dolardan 284 milyar dolara bu son 23 yılda çıkmış olması da önemli katkılar sağlamıştır.

Uluslararası anlaşmalar imzaladık. Katar ile yapılan STA yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

"İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKELER SIRILAMASINDA AB'DİE BİRİNCİYİZ"

OECD ülkeleri içinde ihracatını en fazla artıran 2. ülkeyiz. AB'nin 27 ülkesi ile kıyaslandığında ihracatını en fazla arttıran ülkeyiz.

Kişi başına düşen gelir 2002 yılında OECD ortalamasının yüzde 35'i iken, 2024 yılında yüzde 70'in üzerine yükselmiştir.

Ülkemiz AB ülkelerine kıyasla 3,1 kat, gelişmiş ülkelere kıyasla 2,6 kat ve dünya ortalamasına göre: 1,4 kat fazla büyümüştür.

Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre Türkiye'de kişi başına düşen gelirin OECD ortalamasına oranı yüzde 34'ten yüzde 72,4'e çıkmıştır.

Eximbank'ın sermayesini yükselttik. İhracatçılara reeskont faizi yüzde 24'e indirildi. İhracat dönüşümünde yüzde 2 olan döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı. Hizmet ihracatçılarının gelirinin yüzde 80'i vergi muafiyetinde.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu olan "Türkiye Yüzyılı"nı ihracatçılar olarak destekleyeceğiz.

"HEDEFE ULAŞTIK"

Toplantıda ilk sözü alan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025'in başında açıklanan ihracatta yıllık 390 milyar dolarlık hedefe ulaşıldığını belirtti.



