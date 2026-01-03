Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2025 ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ve dış ticaretteki gelişmeler öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 15:11, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı etkinlikte önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, küresel dalgalanmaların ekonomileri etkilediğini ve dış ticaret dahil olmak üzere ekonominin tüm alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin globalleşmeden ayrı ele alınamayacağını belirten Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve tıkanıklıkların Türkiye'ye de yansıdığını ifade etti.

Ekonomik Hedefler ve Küresel Gelişmeler

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin uluslararası sistemde beklenen rolünü yerine getiremediğini ve bunun bedelini Gazze'deki sivillerin ödediğini söyledi. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Erdoğan, İsrail hükümetinin insani yardım girişlerini engellemeye devam ettiğini ve sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, gerilime yatırım yapanlara karşı barış ve güvenlik kuşağı kurma mücadelesi verdiklerini ifade etti. Türkiye'nin uluslararası denklemlerde dışlanamayacağının anlaşıldığını, Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Rakamları

2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğün, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İhracatta Yeni Rekorlar

  • Aralık ayında 26,4 milyar dolar ile aylık bazda yeni bir ihracat rekoru kırıldı.
  • Mal ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak toplamda 273,4 milyar dolara yükseldi.
  • Mal ve hizmet ihracatı toplamı 396,5 milyar dolara ulaştı.

En Fazla İhracat Yapan İller

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • İzmir
  • Bursa
  • Tekirdağ

