Trump konuştu: Maduro ve eşi New York'a gidecek

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon sonrası Fox News'a telefonla bağlanarak konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasının nasıl olacağını açıkladı.

Trump, Maduro çiftinin bir gemiye nakledildiğini ve yargılanmak üzere doğrudan New York'a götürüleceklerini duyurdu.

Trump, operasyonun zamanlamasına ilişkin, "Rastgele bir saldırı değildi; en iyi hava koşullarını ve doğru anı yakalamak için tam dört gün boyunca bekledik" dedi. Operasyonun başarısını "harika askerlere ve müthiş bir planlamaya" borçlu olduklarını vurgulayan Trump, Maduro'nun yakalanmasının Venezuela halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu savundu.

Venezuela'nın geleceği konusunda ABD'nin son derece aktif bir rol üstleneceğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başka birinin onun bıraktığı yerden devam etmesine izin verme riskini göze alamayız. Bu yüzden bu kararı şimdi veriyoruz. Sürece çok müdahil olacağız ve Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz."