Bahçelievler'de doğal gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler'de doğal gazdan etkilenen Melehat T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 23:46, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 23:48
İstanbul Bahçelievler'de, doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'taki bir eve ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde hareketsiz bulunan ve doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen Melehat T'ye (59) sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.