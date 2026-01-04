'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Adli Olaylar

8 gündür kayıp Elif Kumal'dan henüz iz yok

Erdek'te 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'dan hala iz yok.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 14:06, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 15:48
Yazdır

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Kapıdağ Yarımadası'nda, Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan Elif Kumal'ın, yaşanan tartışmanın ardından kendi aracıyla bölgeden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden oluşan toplam 414 personel, 41 araç ve 11 dron ile Kapıdağ'ın zorlu arazisinde hem yaya hem de araçlı tarama gerçekleştiriyor. Patika yollar, orman içleri ve riskli noktalar tek tek kontrol ediliyor.

Ekipler; tavuk çiftlikleri, depolar, sazlık alanlar, dere yatakları ve ulaşılması güç birçok noktada detaylı inceleme yaparken, jandarma dalgıçları gölette dalışlar gerçekleştirerek Elif Kumal'a ait olabilecek izleri arıyor. Çalışmalarda termal sonar arama cihazları, iz takip köpekleri ve dron destekli taramalar da aktif olarak kullanılıyor. Bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de aramalara destek veriyor.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalar genişletilerek Edincik, Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar mahallelerinin üst kesimlerine de ekipler sevk edildi. Fırtınanın etkili olduğu bölgede arama faaliyetleri, tüm ihtimaller değerlendirilerek titizlikle sürdürülüyor.

GÖNDAK Arama Kurtarma ekibinden Kadir Akbulut, "Bugün arama çalışmalarının sekizinci günü. Arama faaliyetlerimiz hala devam ediyor. Bugün özellikle ormanlık alan içerisinde, ulaşılabilen tüm bölgeler detaylı şekilde tarandı. Ulaşılması zor olan, ince ve riskli noktalara kadar girilmeye çalışılıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor ancak şu ana kadar maalesef herhangi bir ize ulaşılamadı. Buna rağmen çalışmalarımızı bırakmadan, bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz, polis ekiplerimiz ve bizler sivil toplum kuruluşları olarak sahadayız. Çok sayıda ekip görev alıyor; beş yüz ila altı yüz kişiye yakın bir katılımla arama çalışmaları yürütülüyor. Maalesef şu ana kadar yetmediğimiz ya da gözden kaçırdığımız bir iz bulunamadı. Ancak ne yapmamız gerekiyorsa yaparak, aramalara kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, Elif Kumal'a ulaşılıncaya kadar çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

