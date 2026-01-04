'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması

Elazığ Baskil'de akşam saatlerinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Valilik hasar ihbarı olmadığını duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür ise bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 15:50, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 15:53
Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedilirken Valilik "hasar ihbarı yok" dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise depremin DAF Zonu üzerinde olduğunu belirterek "Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez" açıklamasını yaptı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 9,85 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu; sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Deprem paniğe neden oldu

Deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı, bir düğün salonunda kaydedilen görüntülerde de sarsıntı sırasında panik yaşandığı görüldü.

Valilik: "Hasar ihbarı yapılmadı"

Elazığ Valiliği, deprem sonrası AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı gelmediğini, birimlerin depremin etkilerini takip ettiğini bildirdi.

"Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin DAF Zonu üzerinde olduğunu, hareketin "sol yönlü, yanal" nitelikte gerçekleştiğini belirtti. Görür, bölgenin 2020'de kırıldığını, 2023'te ise stresle tekrar yüklendiğini ifade ederek, depremin 25 km'lik Yaylanlı Fayı üzerinde meydana geldiğini ve "burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez" dedi.


