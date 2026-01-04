5 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
Çankırı Silah Fabrikası kapatılacak mı?

Çankırı Silah Fabrikası kapatılacak mı? sonrası Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatını gerçekleştiren Çankırı Silah Fabrikası, yapılan dev yatırımlarla üretim kapasitesini artırıyor. Kapanma söylentileri gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Çankırı Silah Fabrikası kapatılacak mı?

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Çankırı Silah Fabrikası'nın 1976 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nda bugün itibarıyla toplam 347 aktif personelin istihdam edildiği, orta ve ağır silah sistemlerinin imalatının da burada yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, 35 milimetre KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavarların silah sistemleri, 40 milimetre tamburalı bombaatar, 12,7 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre ILGAZ Otomatik Top, 107 milimetre çok namlulu roketatar (ÇNRA), 155 milimetre FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemlerinin ana kompleleri'nin üretiminin bu fabrikada yapıldığı bilgisi verildi.

Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı

Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen BORAN Obüsü'nün 2024 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatı olarak Bangladeş'e, 2025 yılında ise Avrupa'ya ilk obüs ihracatı olarak Kuzey Makedonya'ya ihraç edildiği belirtilen açıklamada, "1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak hizmete başlayan fabrikamız günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet vermektedir. 1976 yılından günümüze kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fabrikanın 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesiyle Türkiye için son derece kritik ve stratejik silah sistemlerini üretmenin yanında savunma sanayisi ihracatına da katkı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine MKE Çankırı Silah Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlar ile sürekli olarak geliştirilmektedir. 2025 yılında yaklaşık 150 milyon lira yatırım yapılmış, 2026 yılında ise yaklaşık 1 milyar lira yatırım planlaması yapılmıştır. Fabrikamızın kapanması ya da kapatılması söz konusu değildir. Üretimlerine kararlılıkla devam etmekte ve yapılan yatırımlar ile üretim kapasitelerini her geçen sene artırmaktadır."


