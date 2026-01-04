Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

5 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede eğitime ara
5 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin dış politikasının uluslararası hukuk ve millet iradesiyle şekillendiğini belirterek, CHP liderinin açıklamalarını diplomatik hassasiyetlere aykırı ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler olarak değerlendirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 19:12, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 19:15
Yazdır
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin dış politikasının, güç odaklarına göre değil, uluslararası hukuk ve millet iradesinin esas alınarak şekilleneceğine vurgu yapan Tunç, uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren, küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir lider olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.
Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye, krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber