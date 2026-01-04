İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 386'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 386'ya, yaralıların sayısının ise 171 bin 264'e yükseldiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 420 kişinin öldüğü, 1184 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

