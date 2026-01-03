Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını ve Venezuela'ya yönelik saldırı anlarını paylaştı. Maduro'nun fotoğrafının ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinde çekildiği belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 20:56, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 20:56
Venezuela ile ABD arasında artan tansiyon, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vururuz' mesajı sonrası iyice artmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 'müzakereye hazırız' açıklaması gelse de bugün Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.
Venezuela lideri Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkartıldı.